Sul prato del parco vicino alla scuola d'infanzia Don Beccari a Nonantola, ci sono numerosi frammenti di vetro. Si tratta di pezzi sparsi tra gli scivoli e le altalene, probabilmente lasciati dai vandali nelle ultime notti. Alcuni genitori hanno trovato i loro figli che giocavano tra i cocci, rischiando di ferirsi.

Un parco giochi cosparso di vetri. E’ quello vicino alla scuola d’infanzia Don Beccari, a Nonantola, nei pressi di via Deledda. Nonostante i continui appelli da parte di alcuni genitori alle istituzioni affinchè l’area verde venga posta in sicurezza, al fine di tutelare l’incolumità dei bambini che frequentano il parco, nulla sarebbe stato fatto. O meglio, dopo una prima rimozione dei vetri dallo scivolo, nonostante il ‘tappeto’ pericoloso sia ben presto ‘riposato’ da gruppi di giovani che la sera bivaccano nel luogo, nessuna azione è stata predisposta per mettere in sicurezza il tappeto verde accanto alle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cocci di vetro sui giochi per bambini al parco vicino a scuola"

