Io chi sono? al Villaggio degli Sposi appassionante viaggio nella filosofia

Al Villaggio degli Sposi di Bergamo si terrà un nuovo incontro dedicato a Sant’Agostino. L’appuntamento fa parte del ciclo “Essere filosofi oggi – Io chi sono?” e invita il pubblico a un viaggio tra le idee del filosofo antico. La serata proporrà un momento di confronto aperto, con riflessioni sulla propria identità e sulla filosofia antica, in un ambiente semplice e accessibile.

Sarà dedicato alla figura di Sant’Agostino il nuovo appuntamento del ciclo d’incontri “Essere filosofi oggi – Io chi sono? Dialogo aperto con i filosofi”, che propone momenti di riflessione e approfondimento filosofici al salone dell’oratorio del quartiere del Villaggio degli Sposi, a Bergamo in via Cantù, 1. La prossima serata, intitolata “Agostino – Io sono il soggetto”, è in programma martedì 10 febbraio dalle 18.30 alle 19.30. Il percorso ha preso il via martedì 13 gennaio con un focus dedicato alla figura di Socrate (“Io sono la ragione”), facendo registrare un’ampia partecipazione di cittadini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

