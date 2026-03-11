Villa Torlonia taglio urgente per palme e pini | sono a rischio crollo

A Villa Torlonia cinque alberi, tra palme e pini, devono essere tagliati urgentemente a causa di una grave instabilità strutturale. La decisione è stata presa per eliminare un rischio concreto per la sicurezza dei visitatori. I lavori di rimozione sono stati avviati immediatamente per evitare eventuali crolli. La situazione riguarda alberi che si trovano nell’area verde del Nomentano.

Il polmone verde del Nomentano deve fare a meno di cinque alberi. Sono risultati in una grave condizione di "instabilità strutturale" e pertanto vanno abbattuti con urgenza, perché rappresentano un rischio concreto per l'incolumità dei visitatori.Gli alberi da tagliareGli alberi che, a seguito.