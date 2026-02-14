Messina Gru Incoluma a Rischio Crollo | Quartiere in Apprensione Intervento Comune Urgente per la Sicurezza

Una gru abbandonata in via Freri a Messina rischia di crollare, preoccupando i residenti del Terzo Quartiere. La struttura, rimasta in piedi da settimane, si trova in condizioni instabili e potrebbe causare danni se crollasse. Il Comune ha annunciato un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti. I residenti attendono con ansia azioni concrete per risolvere la situazione.

Gru Incombente a Messina: L’Angoscia di un Quartiere e la Lunga Attesa di un Intervento. Una gru abbandonata, eretta su un cantiere in via Freri a Messina, rappresenta una crescente fonte di preoccupazione per i residenti del Terzo Quartiere. Il rischio di crollo, amplificato dalle recenti condizioni meteorologiche avverse, e la presenza di rifiuti accumulati nell’area, hanno spinto il presidente del quartiere, Alessandro Cacciotto, a sollecitare un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per garantire la pubblica incolumità. La situazione, radicata in complesse vicende legali, si protrae da tempo, lasciando i cittadini in uno stato di costante apprensione.🔗 Leggi su Ameve.eu Maltempo, la Portella-Castanea a rischio frana: intervento urgente del Comune A causa delle intense precipitazioni di oggi, la strada tra Portella e Castanea San Michele presenta rischi di frana e detriti sulla carreggiata. Costa a rischio a Punta Pellaro e Bocale, Milia chiede intervento urgente del Comune Milia richiede un intervento immediato del Comune per la tutela della costa tra Punta Pellaro e Bocale, che sta subendo un’erosione significativa.