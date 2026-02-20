Toh chi si rivede | Mario Alberto Santana è il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare

Mario Alberto Santana torna nel mondo del calcio come allenatore del Palermo Calcio Popolare. La sua nomina deriva dalla volontà di rilanciare la squadra, che lotta per migliorare la classifica nel girone A di Proma Categoria. Santana, ex giocatore rosanero, ha già iniziato a lavorare con i nuovi giocatori, cercando di rafforzare la squadra prima delle prossime partite. La sua esperienza in campo sarà ora al servizio della nuova sfida.

L'ex giocatore rosanero subentra a Carmelo Di Salvo. Per lui l'arduo compito di risollevare una squadra in difficoltà, all'ultimo posto in classifica nel campionato di prima categoria Nuova sfida per Mario Alberto Santana. L'ex giocatore rosanero ha accettato di allenare il Palermo Calcio Popolare, squadra che milita nel girone A di Proma Categoria. La società ha reso noto l'ingaggio dell'argentino dopo l'interruzione del rapporto con il tecnico Carmelo Di Salvo, che a sua volta era subentrato a Carlo Cosenza. "Lo abbiamo visto indossare la maglia rosa che amiamo da sempre - comunica il club -.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Nuova Sondrio: toh, chi si rivede

Leggi anche: Calcio Uisp: Armaneto in grande spolvero per il nuovo k.o. del Calcio Popolare

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.