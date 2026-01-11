Serie D a Lamezia terza vittoria di fila per l' Athletic Club Palermo | battuta 3-2 la Vigor
L'Athletic Club Palermo ottiene la sua terza vittoria consecutiva in Serie D, battendo 3-2 la Vigor Lamezia nella 19ª giornata del girone I. La squadra di Emanuele Ferraro continua a consolidare la propria posizione in classifica, offrendo un risultato importante nel campionato di livello regionale.
Arriva la terza vittoria consecutiva per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 3-2 la Vigor Lamezia, nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie D girone I. Una sfida ricca di emozioni allo stadio Guido D’Ippolito, risolta dall’Athletic con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
