Videoconferenza dei leader del G7 su Teheran Meloni | Mediazione diplomatica con i Paesi del Golfo

Oggi i leader del G7 si sono riuniti in una videoconferenza per discutere della situazione nel Golfo e delle sue ripercussioni sui mercati energetici ed economici. Alla riunione ha preso parte anche il Presidente del Consiglio italiano, che ha parlato di una possibile mediazione diplomatica con i Paesi del Golfo. La discussione ha riguardato gli ultimi sviluppi nella regione.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche. In questo contesto, i Capi di Stato e di Governo del G7 hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione. Leggi anche Meloni e l'appello da statista nelle repliche sull'Iran: "Momento difficile, serve serietà". Dal no alla guerra in Iran agli impegni sul caro-energia: ecco l'intervento integrale di Giorgia Meloni (video). Da Meloni l’invito a riaprire i canali diplomatici. Il Presidente del Consiglio ha anche riaffermato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

