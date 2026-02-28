Iran Meloni sente Merz e Starmer Ai leader del Golfo | Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi

Il governo italiano ha comunicato di aver contattato i leader del Golfo e di aver sentito i presidenti di due partiti europei. Durante le conversazioni, sono stati affrontati i recenti attacchi ai paesi del Golfo, giudicandoli ingiustificabili. Inoltre, sono state evidenziate le modalità di impegno con i partner europei, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui risvolti politici.

(Adnkronos) – "Il governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore della stabilità della Regione e al contempo ha rinnovato la sua vicinanza alla popolazione civile iraniana che, con coraggio, nelle scorse settimane ha richiesto il rispetto dei suoi diritti civili e politici,.