Prato | scoperta organizzazione cinese che gestiva le file per i permessi in Questura Indagate due persone Sequestri e perquisizioni

Una rete cinese gestiva illegalmente le code per i permessi in Questura, causando attese ingiustificate e disagi ai richiedenti. La polizia ha eseguito perquisizioni e sequestri mirati contro due cittadini cinesi di 47 anni, ritenuti a capo dell'organizzazione. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema illecito che facilitava l'accesso prioritario agli uffici, aggirando le norme. Le autorità continuano a verificare eventuali altri coinvolti in questa attività illecita.

Secondo quanto emerso dalle indagini, come spiega il procuratore Luca Tescaroli in un comunicato, l'organizzazione diretta dai due cinesi indagati, dietro compenso variabile tra 1.000 e 1.500 euro, collocava propri collaboratori nelle file davanti agli sportelli per conto dei richiedenti, assicurando loro una posizione favorevole all'apertura degli uffici. La presenza dei collaboratori (ne sono stati individuati almeno tredici) impediva o rallentava l'accesso agli altri utenti, limitato a dieci persone per sessione ogni lunedì. Le condotte del gruppo hanno generato episodi di violenza nei confronti di coloro che tentavano di inserirsi nella fila senza pagare.