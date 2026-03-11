Vicario escluso dai titolari è derby Inter-Juventus per riportarlo in Italia

Igor Tudor ha deciso di non inserire Guglielmo Vicario tra i titolari del Tottenham per la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. La scelta ha attirato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, anche perché Vicario è uno dei portieri più in evidenza della squadra italiana. La partita si svolgerà tra le mura dell’Atletico Madrid e rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni.

Ha destato molto scalpore la scelta di Igor Tudor di escludere Guglielmo Vicario dalla lista dei titolari del Tottenham per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Vicario verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Una decisione, quella dell'ex allenatore della Juventus, che si è rivelata decisamente errata, tanto che, dopo 16 minuti di gioco, sul punteggio di 3-0 per gli spagnoli, ha inserito in campo l'estremo difensore italiano al posto di un frastornato Kinsky. La scelta iniziale di Tudor continuerà a far discutere anche nelle prossime ore con la posizione del portiere italiano che verrà valutata anche nel prossimo futuro.