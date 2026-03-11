A Vibo Valentia, il Museo archeologico nazionale e l’Archivio di Stato rischiano di chiudere a causa di una grave carenza di fondi. La situazione mette a rischio la conservazione e l’apertura di queste strutture, che rappresentano un patrimonio importante per la città. Le istituzioni locali sono in difficoltà nel mantenere attivi i servizi culturali, mentre la prospettiva di sospensioni si fa sempre più concreta.

La crisi dei servizi culturali a Vibo Valentia si sta trasformando in un allarme rosso per il territorio, con la minaccia concreta di chiusure prolungate del Museo archeologico nazionale e dell’Archivio di Stato. La situazione è scaturita dal mancato rinnovo dei contratti per centinaia di lavoratori precari, lasciando i presidi culturali senza personale sufficiente per garantire l’apertura regolare al pubblico. Il segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri, ha lanciato un monito severo sulla stabilità occupazionale e sulla fruizione pubblica del patrimonio. Antonino D’Aloi, responsabile della Funzione Pubblica, ha sottolineato come la riduzione degli orari stia erodendo l’attrattività turistica della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo: museo e archivio a rischio chiusura per carenza

