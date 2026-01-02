Mario Sironi nasce un museo e un archivio inediti
È in fase di sviluppo un nuovo museo e archivio dedicato a Mario Sironi, uno dei protagonisti del Novecento italiano. Promosso dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il progetto mira a valorizzare l’opera e la figura dell’artista, offrendo l’accesso a materiali inediti utili a studi e approfondimenti. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere meglio il contributo di Sironi alla storia dell’arte italiana.
Da un'idea del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nascerà un progetto dedicato a Mario Sironi, volto a valorizzare la figura del maestro del Novecento italiano e a rendere accessibili materiali inediti che consentiranno di studiare e approfondire il suo contributo artistico. Il ministero della Cultura, tramite la Direzione generale creatività contemporanea e in collaborazione con l'Archivio Mario Sironi, ha avviato le procedure per creare, presso la Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra - a Roma in Piazza Adriana - realizzata da Marcello Piacentini e decorata da Sironi, una nuova importante istituzione museale specificamente dedicata proprio alla figura del grande maestro italiano, affidandone la realizzazione alla Fondazione della Quadriennale di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
