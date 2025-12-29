Archivio museo e biblioteca a Cori in arrivo i fondi regionali

Il Comune di Cori ha ricevuto un finanziamento di 87 mila euro dalla Regione Lazio destinato a sostenere e sviluppare gli istituti culturali locali, tra cui l’archivio, il museo e la biblioteca. Questi fondi consentiranno di migliorare le strutture e le attività, rafforzando il ruolo della cultura nel territorio e valorizzando il patrimonio storico e artistico della città.

Il Comune di Cori ha ottenuto finanziamenti per 87 mila euro dalla Regione Lazio per alcuni progetti proposti per sostenere e implementare le attività dei propri istituti culturali. Le progettualità presentate, redatte di concerto con le associazioni che detengono la gestione degli istituti.

