Si ferisce alla coscia con un colpo di pistola | arrestato un uomo a Battipaglia

A Battipaglia, un uomo di 42 anni, V.C., è stato arrestato dalla Polizia di Salerno con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizioni. L’arresto è stato effettuato dopo un episodio in cui si è ferito alla coscia con un colpo di pistola. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Un uomo di 42 anni, V.C. le sue iniziali, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno per detenzione di arma clandestina e munizioni. L’uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia con una grave ferita alla coscia sinistra e una forte perdita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Giallo a Battipaglia: uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola, si indaga Leggi anche: Reggio Calabria, ferisce amico con colpo di pistola accidentale: arrestato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milano, clandestino sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto e lo ferisce al petto e alla spalla: per bloccarlo gli sparano a una gamba. Si ferisce con la pistola, arrestato nel Salernitano - L'uomo si è recato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia in quanto perdeva molto sangue dalla coscia ... ansa.it Battipaglia: ha la pistola nella cintura, parte un colpo e si spara alla gamba. Arrestato per detenzione illegale d’arma - L’uomo, infatti, si era recato al Pronto Soccorso di Battipaglia con una ferita alla coscia sinistra, con una copiosa fuoriuscita di sangue, per la quale i sanitari hanno da subito dedotto che fosse ... ondanews.it

Salerno, si ferisce con un’arma clandestina: arrestato 40enne - Presso l'abitazione dell'indagato è stata rinvenuta una pistola replica della Beretta PX 4, modificata, munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronta allo sparo ... infocilento.it

Titolo: Porzia che si ferisce la coscia Autrice: Elisabetta Sirani Anno: 1664 Tecnica: Olio su tela Dimensioni: 101 × 138 cm Ubicazione: Casa Saraceni, Bologna Oggi vi presento una pittrice poco conosciuta ma di enorme rilievo nel panorama ba facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.