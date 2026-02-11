Olbia uomo ferisce guardia con forbici e uccide un cane | arrestato un richiedente asilo indagini in corso

Questa mattina a Olbia un uomo ha aggredito alcune persone con le forbici. Ha ferito gravemente una guardia giurata e ucciso un cane. La polizia ha arrestato un richiedente asilo, mentre le indagini continuano per capire cosa abbia scatenato questa violenta escalation.

Olbia è stata teatro di un episodio di violenza sconcertante questo pomeriggio, che ha visto un uomo aggredire diverse persone con un paio di forbici, ferendo gravemente una guardia giurata e causando la morte di un cane. Il ventiseienne, di nazionalità tunisina e richiedente asilo, è stato arrestato dai Carabinieri mentre le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, cercano di fare luce sui motivi dell’attacco. La giornata, iniziata con un’apparente normalità nel centro di Olbia, è precipitata in un clima di terrore intorno a metà pomeriggio. Le prime segnalazioni al 112 descrivevano un uomo in evidente stato di alterazione che si aggirava per le vie della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olbia Uomo

Ultime notizie su Olbia Uomo

