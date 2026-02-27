Marcucci mille firme Fibrillazioni a Viareggio E lei | Se son rose

A Viareggio si registrano segnali di fermento tra gli attivisti e i cittadini, con una petizione che ha raccolto mille firme. La situazione politica locale si anima, mentre le prossime elezioni si avvicinano e le tensioni aumentano. La città si prepara a un periodo di confronti intensi e cambiamenti che potrebbero influenzare il panorama amministrativo.

Una settimana iniziata con un fuoco d'artificio, ma che potrebbe trasformarsi presto in un vero tsunami per la politica viareggina in vista delle elezioni amministrative di primavera. La Rete Civica (movimento tra i cui esponenti ci sono anche tre ex assessori di Del Ghingaro, ovvero Valter Alberici, Sandra Mei e Federico Pierucci) lunedì ha lanciato la petizione per la candidatura a sindaco di Marialina Marcucci, sostenuta anche dall'ex leghista Alessandro Santini. E l'appello in pochissimi giorni ha abbondantemente superato le mille adesioni. E mentre questo comitato promotore sta addirittura cercando una sede, Marialina Marcucci,...