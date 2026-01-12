Ferito in codice rosso all' ospedale dopo lo scontro tra un camion e uno scooter

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio, a Settimo di Pescantina, si è verificato uno scontro tra un camion e uno scooter. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Le autorità stanno conducendo le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattina di lunedì 12 gennaio a Settimo di Pescantina. L'episodio, secondo quanto comunicato dai soccorritoi del Suem 118, è avvenuto intorno alle 7.15 in via Nassar, all'altezza del civico 50, e ha coinvolto uno scooter e un camion.

