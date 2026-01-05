Un viaggio nella Modena nera | tra delitti streghe e misteri dimenticati

Da modenatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la “Modena nera”, un percorso tra storie di delitti, streghe e misteri trascurati nel tempo. Questo itinerario offre un’occasione per conoscere gli aspetti meno noti e più affascinanti della storia cittadina, attraverso narrazioni sobrie e documentate. Un viaggio alla scoperta di aspetti oscuri e sconosciuti di Modena, pensato per chi desidera approfondire il passato nascosto della città in modo rispettoso e accurato.

Un itinerario insolito e suggestivo accompagnerà i partecipanti alla scoperta del lato più oscuro e inquietante della storia cittadina. È il Viaggio nella Modena nera del passato, un tour che condurrà tra le vie e le piazze del centro storico per raccontare misteriosi ed efferati delitti, storie. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

viaggio modena nera delittiModena, uomo di 90 anni uccide la figlia 60enne a martellate: si indaga sul movente - Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. msn.com

’Crimini felsina’, l’evento. Viaggio nella storia nera. Otto delitti sanguinari - Si incontra Ezio, fucilato nel ’44, e la piccola Sarah Jay, il corpicino ... ilrestodelcarlino.it

