Simboli e Segreti del Duomo di Modena | un viaggio affascinante tra arte misteri e Medioevo

Il 21 febbraio alle ore 15.15, si terrà la visita guidata “Simboli e Segreti del Duomo di Modena”, un’occasione per approfondire gli aspetti artistici e simbolici di questa importante testimonianza medievale. L’evento, patrocinato dal Comune di Modena, offrirà un percorso tra i dettagli nascosti e i significati storici del monumento, permettendo ai partecipanti di conoscere meglio la ricchezza culturale e spirituale del Duomo.

Sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 15.15, è in programma l'iniziativa culturale "Simboli e Segreti del Duomo di Modena", una visita guidata speciale patrocinata dal Comune di Modena che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei significati nascosti e delle suggestioni simboliche di una.

