È in uscita, per i tipi della Tipheret, il volume, "Il Tegolatore perfetto - il Manoscritto di Macerata", curato dall’avvocato maceratese Francesco Bernabucci, che descrive, traendola da un manoscritto redatto in francese da Giacomo Costantino Beltrami (il Magistrato del Tribunale di Macerata che, nel 1823, scoprì le sorgenti del Mississipi), la struttura della Massoneria di più di due secoli fa. Spiega Bernabucci: "Il documento – materialmente reperito dalla ricercatrice Grazia Alba De Vincenzis, presso l’Archivio di Stato di Macerata – descrive i gradi, i paramenti, le parole "sacre", gli arredi di Loggia della Massoneria di Rito scozzese praticata, anche nella nostra città, nella prima metà del XVIII secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nella Massoneria in città. Il libro dell’avvocato Bernabucci

