Il cognome Materno | il libro dell' avvocato Tatarano recensito dall' ex ministra Fedeli

Il libro dell'avvocato Sergio Tatarano, intitolato “Il cognome materno”, è stato recentemente recensito dalla senatrice Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione. La sua analisi offre spunti di riflessione sul tema trattato, contribuendo a creare un collegamento tra il mondo legale e quello dell'istruzione. La recensione rappresenta un momento importante per la presentazione di un'opera che affronta questioni di attualità e di rilevanza culturale.

È stato recensito dalla senatrice Valeria Fedeli, ex ministro dell'Istruzione, deceduta lo scorso 14 gennaio il nuovo libro dell'avvocato Sergio Tatarano, di Francavilla Fontana. L'opera "Il cognome materno" (Key editore) si pone l'obiettivo di raccontare l'evoluzione della materia descrivendo.

