Via libera definitivo del Senato al ddl sulla Corte dei Conti Opposizioni furiose | Questa norma è essa stessa un danno erariale
Senza alcun colpo di scena, i l Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo già licenziato dalla Camera. Il provvedimento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà legge. Dati alla mano i sì a favore del ddl sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Si tratta di un testo che ha spaccato in due il Parlamento, con la maggioranza decisa a portarlo avanti e le opposizioni che si sono opposte con grande forza anche perché tra le altre misure presenti nel ddl viene reso strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e finora prorogato fino a tutto il 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
