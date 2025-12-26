Arriva domani nell'Aula del Senato il cosiddetto ddl Foti, ovvero la riforma della Corte dei conti. Governo e maggioranza, terminato l'esame in commissione, puntano al via libera definitivo dopo l'approvazione in prima lettura della Camera dello scorso aprile per far entrare in vigore le nuove regole prima dell'inizio del nuovo anno. E per l'esecutivo a Palazzo Madama ci sarà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In occasione del conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, Fratelli d'Italia ha parlato di un provvedimento che introduce "una riforma necessaria", "che potrà aprire una breccia per mettere al riparo gli amministratori dalla paura che li imbriglia: in questa prospettiva, la riforma della giustizia contabile portata avanti introduce il principio che il controllo sia doveroso, ma che debba basarsi su fatti e non su mere presunzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma

Leggi anche: Corte Conti, sabato ok definitivo dal Senato a riforma durante festività

Leggi anche: Dal Senato arriva il via libera definitivo alla riforma sulla separazione delle carriere: le opposizioni protestano mentre il centrodestra esulta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corte conti, l’Anm attacca la riforma in arrivo; A giorni, l'approvazione definitiva della riforma della Corte dei Conti: Bonelli: una vendetta per il Ponte; Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%: i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni; I lavori parlamentari della settimana dal 22 al 24 dicembre.

Corte dei Conti, giorno decisivo: l’efficienza rischia di erodere i contrappesi - L'articolo Corte dei Conti, giorno decisivo: l’efficienza rischia di erodere i contrappesi proviene da OttoPagine. msn.com

Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno - La prossima convocazione a gennaio L'articolo Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’ann ... msn.com