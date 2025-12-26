Ddl Corte dei Conti | domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma
Arriva domani nell'Aula del Senato il cosiddetto ddl Foti, ovvero la riforma della Corte dei conti. Governo e maggioranza, terminato l'esame in commissione, puntano al via libera definitivo dopo l'approvazione in prima lettura della Camera dello scorso aprile per far entrare in vigore le nuove regole prima dell'inizio del nuovo anno. E per l'esecutivo a Palazzo Madama ci sarà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In occasione del conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, Fratelli d'Italia ha parlato di un provvedimento che introduce "una riforma necessaria", "che potrà aprire una breccia per mettere al riparo gli amministratori dalla paura che li imbriglia: in questa prospettiva, la riforma della giustizia contabile portata avanti introduce il principio che il controllo sia doveroso, ma che debba basarsi su fatti e non su mere presunzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Corte Conti, sabato ok definitivo dal Senato a riforma durante festività
Leggi anche: Dal Senato arriva il via libera definitivo alla riforma sulla separazione delle carriere: le opposizioni protestano mentre il centrodestra esulta
Corte conti, l’Anm attacca la riforma in arrivo; A giorni, l'approvazione definitiva della riforma della Corte dei Conti: Bonelli: una vendetta per il Ponte; Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%: i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni; I lavori parlamentari della settimana dal 22 al 24 dicembre.
Corte dei Conti, giorno decisivo: l’efficienza rischia di erodere i contrappesi - L'articolo Corte dei Conti, giorno decisivo: l’efficienza rischia di erodere i contrappesi proviene da OttoPagine. msn.com
Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno - La prossima convocazione a gennaio L'articolo Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’ann ... msn.com
Ddl fiscale e assistenziale. Corte dei conti: “Non c’è copertura”. Esplorare nuove fonti di gettito - In audizione presso la commissione Finanze alla Camera il presidente Luigi Giampaolino boccia il ddl sulla riforma fiscale e assistenziale che ormai “è spiazzato dagli eventi” e manca dei “mezzi di ... quotidianosanita.it
La riforma della Corte dei Conti favorirà infiltrazioni mafiose e corruzione x.com
«Accogliamo con attenzione le osservazioni della Corte dei conti che richiamano criticità strutturali maturate in oltre vent’anni e un quadro normativo che, in alcuni casi, ha generato una frammentazione delle competenze. Su questi aspetti la #RegioneSicilia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.