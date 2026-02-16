Tamponamento a catena fra tre auto sulla superstrada per Malpensa | in fin di vita ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni si trova in condizioni critiche dopo essere stata coinvolta in un tamponamento a catena avvenuto questa mattina sulla superstrada per Malpensa. L’incidente, che si è verificato in una galleria vicino a Cardano al Campo, ha provocato una collisione tra tre auto, causando gravi ferite alla giovane, che è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale di Varese. La strada è rimasta bloccata per diverse ore mentre i soccorritori lavoravano sul posto.

Cardano al Campo (Varese), 16 febbraio 2026 – Un tamponamento in una galleria della superstrada per Malpensa con una ragazza di 21 anni intubata e portata in codice rosso all'ospedale di Varese che lotta tra la vita e la morte: è il tragico epilogo del grave incidente avvenuto questo pomeriggio sulla direttrice per lo scalo varesino all'altezza del Comune di Cardano al Campo. L'arrivo dei soccorsi . Lo schianto si è verificato intorno alle 14,40 all'interno di un tunnel in direzione dell'Autolaghi. Ad avere la peggio la ragazza ventunenne, di Gorla Maggiore, alla guida di uno dei veicoli coinvolti.