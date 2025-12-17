Al Teatro San Leonardo di Viterbo una giornata dedicata al Natale tra sapori e musica live

Vivi l’atmosfera magica del Natale al Teatro San Leonardo di Viterbo domenica 21 dicembre. Una giornata ricca di emozioni, tra deliziosi sapori e coinvolgenti performance musicali dal vivo, per celebrare le festività in allegria e convivialità. Un appuntamento imperdibile per immergersi nello spirito natalizio in un contesto unico e accogliente.

Domenica 21 dicembre il teatro San Leonardo apre le porte alle festività con una giornata dedicata al Natale, tra sapori e musica dal vivo.Si parte alle 11 con il brunch di Natale, un appuntamento pensato per chi ama il calore delle feste. Buffet e drink accompagnano la musica di Martina Cori.

