Isap Packaging annuncia licenziamenti per cessazione attività | 45 posti a rischio

Isap Packaging, azienda fondata nel 1963 con sedi a Verona e Aci Sant'Antonio, ha comunicato il licenziamento di 45 lavoratori a causa della cessazione delle attività. La decisione riguarda entrambi gli stabilimenti e si inserisce in un quadro di conseguenze per il settore industriale locale. La notizia si aggiunge ad altre recenti situazioni di crisi aziendale che coinvolgono il territorio catanese.

Dopo le notizie legate ai licenziamenti annunciati da Sifi, arriva un'altra doccia fredda per il tessuto economico di Aci Sant'Antonio e del territorio catanese in generale: la Isap Packaging, azienda nata nel 1963, divisa in due stabilimenti, a Verona e Aci Sant'Antonio, e specializzata nella.