LIVE Italia-USA Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA | gli azzurrini si giocano l’oro!

Oggi si svolge la finale dei Mondiali juniores di curling 2026, con l’Italia che affronta gli Stati Uniti. La partita è in diretta e gli azzurrini sono in campo per conquistare il titolo mondiale. La sfida si gioca oggi e può decidere chi si aggiudicherà l’oro. Seguite con noi l’evento in tempo reale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, valevole come Finale dei Campionati Mondiali juniores 2026 di curling. Gli azzurrini del team Spiller si sono resi protagonisti di un cammino esaltante sul ghiaccio danese di Taarnby (nei pressi di Copenaghen) e a questo punto possono sognare un clamoroso bis iridato dopo il trionfo di un anno fa a Cortina. Stefano Spiller, Cesare Spiller, Stefano Gilli e Andrea Gilli, coadiuvati dalla riserva Stefano Vigliani, affrontano oggi pomeriggio nel match con in palio la medaglia d’oro la squadra statunitense capitanata dallo skip Caden Hebert, capace di sconfiggere ieri sera per 7-6 il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’oro! LIVE Italia-USA, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si giocano tuttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, settimo appuntamento del... Leggi anche: LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoria Tutto quello che riguarda LIVE Italia USA Mondiali juniores... Temi più discussi: Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; Curling, Mondiali junior 2026: l’Italia maschile pronta alla difesa del titolo - FISG; Mondiai 2026, tutte le partite a Dazn, 35 in onda sulla Rai; Mondiali 2026, sulla Rai la diretta in chiaro di decine di gare. Ma non tutte. Dove vedere in tv Italia-USA oggi, Mondiali juniores curling 2026: orario, programma, streamingNon c'è tempo per godersi lo splendido successo conquistato ieri. Bisogna essere bravi a resettare rapidamente e a concentrarsi su quello che può essere ... oasport.it DIRETTA/ Italia Gran Bretagna (risultato finale 84-75): Niang trascina gli azzurri! (2 marzo 2026)Diretta Italia Gran Bretagna streaming video tv, oggi lunedì 2 marzo 2026: orario e risultato live per le qualificazioni ai Mondiali di basket. ilsussidiario.net «Comunque vada a finire, l’Unione Europea e in particolare l’Italia non devono essere coinvolte nel conflitto scatenato dall’attacco all’Iran. La ragione è semplice: Trump e Netanyahu hanno avviato una guerra dall’esito totalmente imprevedibile. Lo afferma il - facebook.com facebook Como- #Inter, cifra tonda in Coppa Italia: nerazzurri imbattuti nei 9 precedenti. Il bilancio x.com