Europei Cadetti e Giovani Tbilisi 2026 – Rifinitura della vigilia per 12 azzurrini in Georgia

L’Italia si prepara per i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 a Tbilisi, dove 12 giovani atleti azzurri sosterranno l’ultimo allenamento prima delle gare. La causa è l’impegno di perfezionare le tecniche e verificare le attrezzature, in vista delle prime competizioni di domani. I ragazzi hanno effettuato controlli alle armi, si sono iscritti e hanno partecipato a una seduta di rifinitura sulla pista georgiana. La tensione cresce mentre si avvicina il debutto sulle pedane continentali.

Domani le prime tre gare individuali Under 17 sulle pedane continentali. Controllo armi, accreditamento, seduta di rifinitura e primo contatto con la venue dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026. È cominciata così questa mattina, alla vigilia dell’inizio della kermesse continentale, l’avventura di Tbilisi 2026 per i 12 azzurrini della categoria Under 17 che saranno protagonisti domani nella giornata del debutto sulle pedane della Hualing Plaza. Fiorettiste, sciabolatrici e spadisti convocati hanno preso confidenza con il luogo di gara, dove da domani saranno assegnati i primi tre dei 24 titoli europei giovanili in palio nei prossimi otto giorni.🔗 Leggi su Sportface.it

