Verso Pisa-Cagliari | biglietti in vendita con riduzione per le tifose nerazzurre

Domenica 15 marzo il Pisa giocherà all'Arena Garibaldi contro il Cagliari alle 15. La prevendita dei biglietti è iniziata su Ticketone e nei punti vendita fisici come Pisa Store, Solo Pisa e Tifo Pisa. È prevista una riduzione speciale per le tifose nerazzurre. I tifosi possono acquistare i biglietti online o presso i negozi autorizzati.

Domenica 15 marzo il Pisa torna a giocare all'Arena Garibaldi. Alle 15 ci sarà il fischio d'inizio della sfida con il Cagliari e la prevendita per i biglietti è partita sul sito di Ticketone e nei consueti punti vendita fisici:- Pisa Store (via Oberdan)- Solo Pisa (via Piave)- Tifo Pisa.