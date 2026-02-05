Sfida con il palermo Biglietti in vendita Tutte le informazioni

La sfida tra Empoli e Palermo si avvicina, e i tifosi azzurri stanno già acquistando i biglietti. La trasferta di sabato si presenta come la più lunga, considerando i oltre mille chilometri che dividono le due città. Molti supporter partiranno presto per seguire la squadra lontano da casa.

Gli oltre mille chilometri che separano Empoli da Palermo rendono quella di sabato la trasferta più lunga per i tifosi azzurri. A tal proposito sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio Renzo Barbera di Palermo, disponibili online e in tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di 22 euro più commissioni di servizio. Come sempre, poi, per Empoli i tagliandi sono acquistabili anche all’Unione Clubs Azzurri. La vendita terminerà inderogabilmente domani alle 19, con i biglietti che non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita. I residenti nel comune di Empoli potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti, come stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfida con il palermo. Biglietti in vendita. Tutte le informazioni Approfondimenti su Empoli Palermo Milan-Inter, derby alle porte: biglietti in vendita: ecco tutte le informazioni Il derby di Milano tra Milan e Inter si avvicina, attirando l'interesse di molti tifosi. Derby Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie A pochi mesi dalla 28ª giornata di Serie A 2025-2026, il derby Milan-Inter si giocherà a San Siro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Empoli Palermo Argomenti discussi: Imprese ed export, Palermo vince la sfida con l’Italia ma resta il nodo occupazionale; ACCOLTO IL RICORSO DELLA VIRTUS TRAPANI: E' 0-20 NELLA SFIDA CON PALERMO, NIENTE RIPETIZIONE; Palermo Femminile, oggi sfida di alta classifica con la Salernitana; Movimento 5 Stelle lancia la sua campagna: Conte sfida Nordio a Palermo il 25 febbraio. Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sognoDieci partite in 42 giorni attendono il Palermo: tour de force decisivo per le ambizioni rosanero. Inzaghi gestisce energie e rotazioni tra Empoli e rush finale. ilovepalermocalcio.com CorSport - Torna Dionisi, ma il Palermo guarda in altoIl primo test significativo per il Palermo, dopo la chiusura del mercato, arriverà già sabato contro l’Empoli di Dionisi.. tuttob.com PALERMO-EMPOLI, ARBITRA TREMOLADA: PRECEDENTI CHE SORRIDONO AI ROSANERO di Redazione ForzaPalermo.it Sarà Paride Tremolada, della sezione di Monza, ad arbitrare la sfida tra Palermo ed Empoli, in programma sabato 7 febbraio, alle o facebook #Sottil e la sfida al #Palermo: «Serve un #Modena operaio» - #Calcio #SerieB x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.