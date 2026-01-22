Verso Inter-Pisa tutti i precedenti milanesi tra le due nerazzurre
L'Inter si prepara ad affrontare il Pisa in una sfida di campionato, tornando in campo dopo le recenti delusioni in ambito europeo. La squadra lombarda mira a consolidare il proprio primato in Serie A, sfruttando anche la concomitanza con le trasferte di Napoli e Milan, impegnate rispettivamente contro Juventus e Roma. In questo contesto, è interessante analizzare i precedenti tra le due squadre e le sfide storiche tra le nerazzurre.
La Beneamata si rituffa in campionato dopo le delusioni continentali. In Serie A c’è un primato da difendere e – vista la congiuntura settimanale con Napoli e Milan impegnate dal tardo pomeriggio di domenica nelle delicate trasferte in casa di Juventus e Roma – magari da ingrassare quel tanto che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Inter Pisa, l’arbitro del match sarà Marcenaro: ecco tutti i precedenti con i nerazzurriPer il match tra Inter e Pisa a San Siro, l’arbitro designato è Marcenaro.
Leggi anche: Palestra Inter, intreccio di mercato con l’Atalanta: il punto della trattativa a due giorni dello scontro tra nerazzurre
Pisa vs Inter Milan | Serie A | Live Score
Argomenti discussi: Verso Inter-Pisa: l'allenamento della squadra; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; La 4^ maglia dell'Inter è un rivoluzionario omaggio al mondo outdoor. FOTO; Lazio - Como in Diretta Streaming | DAZN IT.
Inter-Pisa: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Inter-Pisa in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22ª giornata di Serie A. fantacalcio.it
Pronostico Inter vs Pisa – 23 Gennaio 2026La sfida tra Inter e Pisa, valida per la Serie A, accenderà lo Stadio Giuseppe Meazza il 23 Gennaio 2026 alle 20:45. Un confronto che promette intensità e ... news-sports.it
L'Inter verso i playoff, Napoli a rischio eliminazione: ecco gli scenari facebook
Strada in salita verso qualificazione diretta e playoff per #Inter e #Napoli dopo la sconfitta dei nerazzurri con l' #Arsenal e il pari di #Copenaghen. Ne parliamo con Ivan Zazzaroni @CorSport e con @MarcoBellinazzo che ci aggiorna sulle novità del caso sbloc x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.