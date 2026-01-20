Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi mira a ridurre l'impatto ambientale, ma non prevede l'eliminazione delle bustine di ketchup e maionese entro il 2026. In questo articolo, chiariremo le norme vigenti e le date effettive di applicazione, spiegando cosa cambierà realmente per i consumatori e le aziende in conformità con le recenti regolamentazioni europee.

Recentemente ha circolato con insistenza una notizia che ha messo in allarme il settore della ristorazione e i consumatori: quella di un presunto divieto delle classiche bustine monodose di salse e condimenti, comprese quelle più iconiche con dentro ketchup e maionese, a partire da agosto 2026. Leggendo il testo ufficiale del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), però, emerge una realtà diversa e molto più articolata. In primis, la vera scadenza è fissata al 2030. La vera scadenza non è il 2026, ma il 2030 Cosa prevede l'Allegato V: quali imballaggi spariranno? Cosa succederà davvero nel 2026? Il bando dei PFAS Non solo salse: gli altri divieti dal 2030 La vera scadenza non è il 2026, ma il 2030 Il primo punto fondamentale da chiarire riguarda la tempistica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggi

Vietate nei ristoranti le bustine di ketchup e maionese, addio anche ai saponi in hotel: quando scattano i nuovi divieti UeA partire da agosto, l’Unione Europea introduce nuove restrizioni che vietano l’uso di bustine monouso di ketchup, maionese, salse, olio e aceto nei ristoranti.

L’UE ha detto stop: da agosto 2026 niente più bustine di ketchup, maionese, sale e olio in hotel e ristorantiL’Unione Europea ha annunciato che, a partire da agosto 2026, sarà vietato l’uso di bustine di ketchup, maionese, sale e olio negli hotel e nei ristoranti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Addio alle bustine di ketchup e maionese: le normative europee che entrano in vigore quest'anno - Bar, ristoranti e alberghi dovranno sostituire i formati monouso con dispenser riutilizzabili e contenitori collettivi per il consumo sul posto ... corrieredellosport.it

Dobbiamo dire addio alle bustine di ketchup e maionese al ristorante - Niente più bustine di ketchup e maionese, ma anche addio a prodotti cosmetici monodose e asporto con contenitori da casa: così l'Unione Europea vuole ridurre al minimo la plastica monouso. dissapore.com

È arrivato il momento di dire addio ai peli superflui e liberarti dalla schiavitù della lametta. Il modo migliore per farlo Approfittare dei Pack Laser di Geko! Questa settimana puoi avere in promo un pacchetto di 4 sedute a zona. E senza nessun limite di acq - facebook.com facebook

#CransMontana L’addio ai ragazzi morti nella strage di Capodanno. A Milano i funerali di Chiara Costanzo. Il papà “Abbiamo tutti sete di verità. Chiara aveva voglia di vita, è stata costretta a rinunciare ai suoi sogni. Nessun ragazzo deve farlo”. x.com