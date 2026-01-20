Il Regolamento Ue riguarda l’uso di imballaggi monodose come bustine di ketchup e maionese, prevedendo limitazioni a partire dal 2026. Tuttavia, la notizia del divieto totale in bar e ristoranti è parzialmente infondata. È importante conoscere le normative aggiornate per capire come si evolvono le pratiche di packaging e sostenibilità nel settore alimentare.

È vera solo in parte la notizia del divieto dal 2026, di bustine di ketchup, maionese, zucchero e affini, in versione monodose, in bar e ristoranti. Dalla lettura integrale del testo ufficiale del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) emerge, infatti, una diversa articolazione del divieto, con tempistiche più lunghe e regole più complesse del semplice stop ai condimenti monoporzione. La vera scadenza delle bustine monodose. Il primo elemento da chiarire riguarda le date. L’entrata in vigore generale del Regolamento PPWR è prevista circa 18 mesi dopo l’approvazione definitiva, quindi indicativamente a metà del 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bustine di ketchup e maionese vietate, cosa dice il Regolamento Ue sugli imballaggi

Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi mira a ridurre l'impatto ambientale, ma non prevede l'eliminazione delle bustine di ketchup e maionese entro il 2026.

A partire da agosto, l'Unione Europea introduce nuove restrizioni che vietano l'uso di bustine monouso di ketchup, maionese, salse, olio e aceto nei ristoranti.

