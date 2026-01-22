Verso Sorrento-Salernitana | differenziato per Matino
La Salernitana ha svolto una seduta di allenamento al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta contro il Sorrento, in programma domenica 25 gennaio alle 14:30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Differenziato per Matino, la squadra prosegue la preparazione in vista della partita, che rappresenta un importante impegno nel prossimo turno di campionato.
Seduta pomeridiana per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Si avvicina la sfida esterna contro il Sorrento, in programma domenica 25 gennaio alle 14:30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffael e hanno svolto una fase di attivazione tecnica seguita da un focus sulla tattica. Differenziato per Eddy Cabianca, Roberto Inglese ed Emmanuele Matino. La preparazione continuerà domani alle 11:00, sempre al Mary Rosy.
