Salernitana ripresa la preparazione | terapie per Inglese differenziato per due

La Salernitana ha ripreso gli allenamenti al Mary Rosy in vista del match contro il Cosenza, in programma lunedì 12 gennaio alle 20:30 allo stadio Arechi. Durante la sessione, Inglese ha svolto terapie, mentre due giocatori hanno svolto un allenamento differenziato. La squadra si prepara con attenzione al prossimo impegno di campionato, monitorando le condizioni dei singoli e lavorando per ottimizzare la forma atletica.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Salernitana si è ritrovata questo pomeriggio al Mary Rosy per iniziare a preparare il posticipo della seconda giornata di ritorno, in programma lunedì 12 gennaio alle 20:30 allo stadio Arechi contro il Cosenza. Nel giorno dell'Epifania l'allenatore Giuseppe Raffaele ha diviso i suoi uomini in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica a Siracusa hanno svolto un lavoro essenzialmente defaticante. Tutti gli altri si sono dedicati a una seduta aerobica conclusa con partitine a campo ridotto. Terapie per Roberto Inglese, seduta differenziata per Eddy Cabianca e Michael Liguori.

