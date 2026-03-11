Versanti collegati La data è il 2028

Nel 2028, Livigno vedrà realizzati diversi interventi: sarà realizzato un collegamento tra i due versanti, sarà aperto un parcheggio nella piana centrale vicino al Mottolino, e sarà inaugurato uno snowpark comunale di livello olimpico. Inoltre, verranno installate una Tac e una risonanza magnetica per servire l’intera alta Valtellina.

Livigno avrà il collegamento tra i due versanti, un parcheggio risolutivo nella piana "centrale" vicino al Mottolino, uno snowpark comunale "olimpico" e una Tac e una risonanza magnetica a disposizione dell'intera alta Valtellina. C'è ancora grande entusiasmo nel Piccolo Tibet per le grandi emozioni vissute nel corso delle due settimane olimpiche nelle quali la località turistica ha saputo splendere di luce propria, grazie al lavoro effettuato da tutte le istituzioni: Comune, Livigno Next in testa. "Noi abbiamo sempre visto le Olimpiadi come una grande occasione, una grande vetrina per promuovere il nostro territorio, i nostri servizi e le nostre eccellenze – dice il sindaco Remo Galli -.