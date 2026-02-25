Sicurezza tra i versanti dell' Etna soccorse 16 persone dalle volanti della neve dell polizia

Anche nel corso dello scorso fine settimana, gli agenti della polizia hanno effettuato molteplici interventi sotto il profilo della prevenzione e del controllo sulle piste da sci del versante Etna Nord. Ormai da diverse settimane, i poliziotti specializzati della questura di Catania, a bordo di motoslitte o sugli sci, stanno effettuando una capillare azione di controllo tra i sentieri e i versanti del vulcano, per garantire la sicurezza di snowboarder e amanti della neve. Negli ultimi giorni, i poliziotti del nucleo sciatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, oltre a verificare il rispetto del Codice delle nevi, hanno prestato soccorso, complessivamente, a 16 persone, coinvolte in alcuni incidenti in montagna. Grazie alla loro professionalità, i poliziotti, formati e preparati per questo particolare tipo di intervento, hanno scongiurato rischi e conseguenze ben più gravi, fornendo un aiuto tempestivo a quanti hanno riportato traumi in modo accidentale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Bufera sull'Etna, auto coperte da neve, soccorse cinque personeNel tardo pomeriggio di oggi, cinque persone sono state salvate sulla strada provinciale 92, sul versante Sud dell’Etna.

