Pos e scontrini collegati cosa cambia dal 1° gennaio 2026 e come funzionerà la nuova procedura

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore l'obbligo di collegare i POS ai registratori telematici. Questa novità mira a migliorare la trasparenza fiscale, consentendo un incrocio automatico tra pagamenti elettronici e scontrini emessi. La nuova procedura garantirà controlli più efficaci e ridurrà l'evasione fiscale, semplificando al contempo la gestione delle operazioni di pagamento per commercianti e clienti.

