Verona | 100mila in Arena per le Olimpiadi boom stranieri

A Verona, quasi 100 mila persone hanno assistito alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento si è svolto nell’Arena, che è diventata un grande palcoscenico internazionale, attirando un pubblico proveniente da diversi paesi stranieri. La partecipazione massiccia ha reso la manifestazione uno degli appuntamenti più affollati della città.

Verona ha accolto quasi 100 mila persone per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, trasformando l’Arena in un palcoscenico globale. I dati confermano che nel mese di febbraio il capoluogo scaligero ha registrato 573 mila visitatori nel centro città, con un’occupazione alberghiera media del 67,4%. La presenza internazionale è cresciuta significativamente, portando i turisti stranieri da 122 mila a gennaio a 151 mila a febbraio. L’evento ha generato una pressione specifica sul tessuto urbano, spingendo l’occupazione degli hotel nel Comune verso l’80% e superando l’85% nel cuore storico. Le rilevazioni basate... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: 100mila in Arena per le Olimpiadi, boom stranieri Articoli correlati Milano Cortina, Achille Lauro ‘chiude’ le Olimpiadi: il gran finale all’Arena di Verona(Adnkronos) – Achille Lauro chiude le Olimpiadi di Milano Cortina, oggi domenica 22 febbraio. Danza italiana all’Arena di Verona: Aterballetto sigilla le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con “Beauty in Action”La danza contemporanea italiana sarà il cuore pulsante della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, gli spoiler Aggiornamenti e contenuti dedicati a Verona 100mila in Arena per le... Temi più discussi: Verona senza barriere: via alle Paralimpiadi con la cerimonia in Arena; Life in Motion: L’Arena di Verona si accende per le Paralimpiadi 2026; Arena, stagione di stelle dai Duran Duran ai Pooh; Verona si prepara alla notte delle Paralimpiadi: stasera l’Arena apre i Giochi di Milano Cortina 2026. Quasi 100 mila visitatori a Verona per la cerimonia di chiusura in Arena delle Olimpiadi invernaliNel mese di febbraio sono stati 573 mila i turisti nel centro del capoluogo scaligero, con un tasso medio di occupazione alberghiera del 67,4% per il periodo olimpico ... veronasera.it Paralimpiadi, Verona torna al centro del mondo: Mattarella e Meloni in Arena. Lo show e le tensioniÈ tutto pronto all’Arena di Verona per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. veronaoggi.it L'università di Verona in un pool di ricercatori internazionali - facebook.com facebook Verona, anziana e malata di tumore, una cagnolina è stata uccisa e gettata in un sacco nero. L’OIPA ha sporto denuncia e si costituirà come parte civile nel processo penale. oipa.org/italia/verona-… x.com