Milano Cortina Achille Lauro ‘chiude’ le Olimpiadi | il gran finale all’Arena di Verona

Achille Lauro ha deciso di chiudere le Olimpiadi di Milano Cortina con il suo concerto all’Arena di Verona, domenica 22 febbraio. La scelta di esibirsi in questa location storica ha attirato una grande folla di fan, che ha seguito con entusiasmo la sua performance di “Incoscienti giovani”. L’artista romano ha portato sul palco un’energia travolgente, lasciando il pubblico senza fiato. La serata si è conclusa con una standing ovation generale.

(Adnkronos) – Achille Lauro chiude le Olimpiadi di Milano Cortina, oggi domenica 22 febbraio. Il cantante romano (nato nella città di Romeo e Giulietta) entra in scena nella cerimonia di chiusura e l’Arena di Verona si infiamma sulle note di “Incoscienti giovani”. I led dell’anfiteatro, patrimonio Unesco, si muovono al ritmo del ritornello, “Amore mio veramente..”. Nella profondità dell’Arena si vedono le immagini della Fontana di Trevi a Roma. Alla fine dell’esibizione, applausi a scena aperta e un boato. Le Olimpiadi invernali si chiudono qui. E il cantautore, già tedoforo a Roma per questi Giochi invernali, ha messo il punto esclamativo a un’edizione memorabile. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il look con smoking e spilla preziosaIeri sera si è tenuta la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina e Achille Lauro ha rubato la scena indossando un classico frac e ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutta la moda della cerimonia di chiusura: i costumi realizzati con materiali riciclati e la creatività italiana per Achille Lauro, Joan Thiele ...Una festa per celebrare il saper fare del nostro paese immersa nelle atmosfere uniche dell'Arena di Verona. Stefano Ciammitti ha firmato i costumi sostenibili indossati dagli artisti sul palco mentre ... vanityfair.it

Blog | Milano-Cortina: come sono andate le olimpiadi invernali Direi molto bene - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/02/23/mil… x.com

Con #MilanoCortina "abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora". Magari le Olimpiadi estive del 2040 - facebook.com facebook