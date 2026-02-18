Danza italiana all’Arena di Verona | Aterballetto sigilla le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Beauty in Action

L’Aterballetto ha portato la danza italiana all’Arena di Verona per celebrare la fine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si sono concluse con uno spettacolo di grande impatto. La compagnia ha scelto di chiudere i Giochi con “Beauty in Action”, una performance che ha coinvolto oltre trenta ballerini e ha richiamato l’attenzione di migliaia di spettatori presenti. Tra i momenti più intensi dello spettacolo, le coreografie riflettevano l’energia e la creatività della danza contemporanea italiana, con movimenti innovativi e una scenografia curata nei dettagli.

Aterballetto e la danza italiana protagoniste della chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La danza contemporanea italiana sarà il cuore pulsante della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Aterballetto, il Centro Coreografico Nazionale, si esibirà sabato 20 febbraio 2026 all'Arena di Verona in uno spettacolo intitolato "Beauty in Action", trasmesso in diretta su Rai2 e HBOmax Italia a partire dalle 20:15. L'evento, curato da Alfredo Accatino e Stefania Opipari, celebra la bellezza come forza dinamica e trasformativa, sigillando la fine dei Giochi con un omaggio all'arte e allo sport.