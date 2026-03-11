Verdello ciclabile e messa in sicurezza dell’argine della Colleonesca | il Comune punta a un intervento congiunto con il Consorzio

Il Comune di Verdello ha annunciato un progetto che prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Roma, collegata a un intervento di messa in sicurezza dell’argine della Colleonesca. L’obiettivo è coordinare le due operazioni, coinvolgendo anche il Consorzio, per garantire un intervento congiunto. La proposta prevede di procedere contemporaneamente con entrambe le opere, con l’intenzione di migliorare la viabilità e la sicurezza della zona.

Verdello. Ciclabile lungo via Roma? Sì, a patto che l’intervento vada a braccetto con quello per la messa in sicurezza della Colleonesca. L’obiettivo del Comune è chiaro: spingere affinché il progetto della pista ciclabile sia il più possibile condiviso con il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca e che consenta, da un lato, di realizzare la pista ciclopedonale a nord di via Roma e, dall’altro, mettere in sicurezza l’argine del canale. L’ipotesi ritenuta più praticabile, oggi, è quella di affiancare la pista alla Colleonesca. D’altronde, spostarla sul lato opposto della strada comporterebbe infatti interventi complessi sui sottoservizi e, di conseguenza, costi molto più elevati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

