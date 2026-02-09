Crans-Montana l’ex capo della sicurezza punta il dito contro il Comune | Pochi controlli? Non avevamo risorse

L’ex capo della sicurezza di Crans-Montana denuncia il Comune: “Non avevamo abbastanza risorse per i controlli sui locali pubblici”. Secondo lui, i problemi di organico e le difficoltà con il software hanno impedito di svolgere un lavoro adeguato. Aveva già segnalato tutto all’amministrazione, ma i controlli sono rimasti pochi. Ora si aspetta una presa di posizione ufficiale.

«A causa dei problemi di organico non avevamo risorse per fare i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici e avevamo anche problemi con il software per la cui sostituzione abbiamo impiegato molto tempo, di tutto questo avevamo informato il Comune». È Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana dal 2017 al 2024, a puntare il dito contro il Comune dove si è verificato il terribile incendio di Capodanno. Nell’interrogatorio di oggi a Sion, Jacquemoud ha giustificato i mancati controlli antincendio al disco-bar Le Constellation, in cui sono morte 41 persone. Il patentino per la prevenzione degli incendi.🔗 Leggi su Open.online

L’ex capo della sicurezza di Crans-Montana si trova tra gli indagati per l’incendio che ha coinvolto il Constellation.

La procura di Crans-Montana ha iscritto nel registro degli indagati una quarta persona per l’incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation.

