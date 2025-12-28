Messa in sicurezza della scuola dell' infanzia ' Don Portento' Comune affida i lavori

Il Comune di Capodrise ha affidato i lavori per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia 'Don Portento' in via Mazzini. L'intervento, gestito dal settore lavori pubblici e ambiente, mira a garantire un ambiente più sicuro per i bambini e il personale scolastico. Questa iniziativa rientra nelle azioni di miglioramento e manutenzione delle strutture pubbliche, assicurando rispetto delle normative e tutela della sicurezza.

Il responsabile del settore lavori pubblici e ambiente del comune di Capodrise ha proceduto all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia 'Don Portento? in via Mazzini.Mediante affidamento diretto senza procedimento di gara vista l'urgenza di eseguire i lavori presso.

