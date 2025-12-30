verde e manutenzione un piano speciale stanziati 180mila euro per 600 alberi

Il Comune ha stanziato 180mila euro per la manutenzione di 600 alberi, con l’obiettivo di migliorare il verde pubblico e assicurare la sicurezza delle aree illuminate. La gestione del verde rappresenta una sfida costante per le amministrazioni comunali, che devono garantire decoro e sicurezza. Questo intervento mira a preservare la salute degli alberi e a migliorare la qualità degli spazi pubblici, contribuendo a un ambiente più sicuro e curato.

La cura del verde pubblico è da decenni la spina nel fianco delle varie amministrazioni comunali. Quando poi alla mancanza di decoro si aggiunge un problema di sicurezza, visto che spesso i rami delle piante vanno ad offuscare la luce dei lampioni, il problema diventa doppio. "L’amministrazione - dice l’assessore David Grohmann – è al corrente di un problema diffuso. Per questo è stata stanziata una cifra significativa (180mila euro) e da gennaio una serie di interventi saranno fatti in collaborazione dall’ufficio che si occupa di pubblica illuminazione e da quello preposto alla cura del verde". 🔗 Leggi su Lanazione.it

