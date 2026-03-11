Venticinque gatti senza casa Muore il padrone si cerca l’affido

Un uomo è deceduto in questi giorni lasciando dietro di sé venticinque gatti senza casa. Attualmente, si stanno cercando nuove famiglie disposte ad adottarli. La situazione ha attirato l’attenzione di volontari e associazioni animaliste, che si stanno occupando di trovare loro un’adozione. La ricerca di un affido per gli animali continua, mentre i gatti rimangono in attesa di una nuova sistemazione.

Venticinque gatti sono alla ricerca di un nuovo padrone, dopo che il loro è venuto a mancare in questi giorni. A chiedere di adottare uno di questi pelosetti sono le volontarie di 'Sos Randagi'. L'associazione si occupa di dare loro da mangiare e accudirli e le volontarie si stanno spendendo senza sosta per garantire loro un futuro dignitoso. Per questo si sono rivolte all'assessorato ai Diritti degli animali per chiedere un aiuto nel trovare loro una nuova casa, cercando di sensibilizzare la cittadinanza verso questa emergenza improvvisa. "I gatti si trovano nella zona di viale Zaccagna, vivevano in un'abitazione privata con un padrone che purtroppo è da poco venuto a mancare – spiegano le volontarie -.