Jovanotti fa una maxi donazione di cibo per i gatti aretini senza padrone
Jovanotti ha recentemente donato una significativa quantità di cibo per i gatti randagi di Arezzo. L’associazione Casa Mauu, impegnata nella cura e nell’alimentazione dei felini senza padrone, ha ricevuto questa generosa donazione, testimonianza di attenzione e solidarietà verso gli animali abbandonati. Un gesto che riflette l’impegno del cantante nel sostenere cause sociali e ambientali, contribuendo a migliorare la vita degli animali più vulnerabili nella comunità.
Un gesto di generosità che scalda il cuore degli amanti degli animali. Nella giornata di oggi, l’associazione Casa Mauu che si occupa della cura e dell’alimentazione dei gatti randagi, ha ricevuto una preziosa donazione di cibo da parte di Lorenzo "Jovanotti” Cherubini, da sempre sensibile alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
