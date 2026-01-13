Jovanotti fa una maxi donazione di cibo per i gatti aretini senza padrone

Jovanotti ha recentemente donato una significativa quantità di cibo per i gatti randagi di Arezzo. L’associazione Casa Mauu, impegnata nella cura e nell’alimentazione dei felini senza padrone, ha ricevuto questa generosa donazione, testimonianza di attenzione e solidarietà verso gli animali abbandonati. Un gesto che riflette l’impegno del cantante nel sostenere cause sociali e ambientali, contribuendo a migliorare la vita degli animali più vulnerabili nella comunità.

