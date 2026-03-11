Il consigliere Mic Tortato si è dimesso dal consiglio del Teatro La Fenice dopo che Venezi ha confermato la sua posizione. La scelta è stata comunicata in seguito alle dichiarazioni che indicano una svolta politica nel caso. Ora si parla di una decisione che, secondo alcuni, ridimensiona il ruolo di un musicista tra i membri del consiglio. La questione resta aperta e suscita discussioni tra le parti coinvolte.

“A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado”. Così in un lungo post sul proprio account Facebook, Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato lo scorso gennaio dal ministero della Cultura, dopo il voto consultivo con cui è stata confermata la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. “ Torno alle mie passioni, mai abbandonate, con il grande rimpianto di aver vissuto un’esperienza che mi aspettavo entusiasmante e che si è invece rivelata un disastro”, aggiunge. Sulla nomina di Venezi come direttore musicale, sottolinea Tortato, “si può essere in disaccordo, protestare, parlare di prassi violata, ma la nomina è lecita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro La Fenice, dopo conferma Venezi si dimette consigliere Mic Tortato

