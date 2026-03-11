Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato dal ministero della Cultura a gennaio del 2025, si è dimesso subito dopo che è stato confermato con voto consultivo il suo incarico come direttrice musicale. La decisione è arrivata nel giorno successivo alla votazione. La nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale è stata il motivo di questa scelta.

Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato dal ministero della Cultura a gennaio del 2025, si è dimesso all’indomani del voto consultivo con cui è stata confermata la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. «A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado», ha annunciato sui social. Le critiche al sovrintendente Colabianchi. In un lungo post, Tortato ha ripercorso i vari capitoli di «questo vero e proprio feuilleton tutto italiano», criticando innanzitutto l’operato del Nicola Colabianchi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Venezi direttrice musicale della Fenice, si dimette il consigliere del MiC Tortato

Articoli correlati

Nomina di Beatrice Venezi alla Fenice, si dimette consigliere del Mic Tortato(Adnkronos) – "Ancora in barba allo statuto, si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Beatrice Venezi a...

Beatrice Venezi, dopo la nomina alla Fenice si dimette il consigliere del Mic Alessandro TortatoLa città di Venezia torna a essere al centro dell’attenzione nazionale con la vicenda che riguarda il teatro La Fenice, uno dei templi della lirica...

Tutti gli aggiornamenti su MiC Tortato

Discussioni sull' argomento Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre per 4 anni sarà direttore musicale del Gran Teatro La Fenice; Beatrice Venezi guiderà l’orchestra del Teatro la Fenice: sarà in carica da ottobre.

Beatrice Venezi, dopo la nomina alla Fenice si dimette il consigliere del Mic Alessandro Tortato. Il post su FacebookAncora in barba allo statuto, si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del ... affaritaliani.it

Teatro La Fenice, dopo conferma Venezi si dimette consigliere Mic TortatoA questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i ... lapresse.it

Caso Venezi, consigliere del MiC si dimette dalla Fenice. Alessandro Tortato: "E' evidente che la questione si è fatta meramente politica e che non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri" #ANSA x.com

"A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado". Lo scrive, in un lungo post sui social, Alessandro Tortato, consigliere d'indirizz - facebook.com facebook