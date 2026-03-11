Nomina di Beatrice Venezi alla Fenice si dimette consigliere del Mic Tortato

Beatrice Venezi è stata nominata direttore musicale del Teatro La Fenice, mentre il consigliere del Mic Tortato si è dimesso. Nonostante la nomina, il Consiglio di indirizzo è stato chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, contravvenendo allo statuto. La decisione ha generato tensioni all’interno dell’istituzione culturale, con i membri coinvolti che hanno agito senza rispettare le procedure previste.

(Adnkronos) – "Ancora in barba allo statuto, si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro. A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri.